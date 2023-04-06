إيران ترسل ''الحشيش والشبو'' لليمنيين.. ضبط أطنان من المخدرات كانت في طريقها الى اليمن

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أعلنت خفر السواحل اليمنية ضبط سفينة ايرانية تحمل أكثر من ثلاثة طن من المخدرات (حشيش وشبو)، تقدر قيمتها بملايين الدولارات، كانت في طريقها للحوثيين.
وبحسب خفر السواحل، فالسفينة كانت قادمة من إيران ومتجهة الى السواحل اليمنية، وتمت عملية الضبط صباح اليوم الخميس (الموافق 6 أبريل)، قبالة سواحل المهرة.