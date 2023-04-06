من هو القيادي العسكري في المجلس الانتقالي الذي توفي بـ ''ذبحة صدرية''؟

الخميس 06 إبريل-نيسان 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-عدن

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أفادت مصادر إعلامية بوفاة مدير شرطة محافظة لحج والقائد العسكري الموالي للمجلس الانتقالي، اللواء صالح السيد.

وقالت المصادر إن اللواء السيد تعرض لذبحة صدرية، فجر اليوم الخميس، خلال تواجده في اللواء الخامس، أسعف على إثرها إلى المستشفى الألماني قبل أن يفارق الحياة.

ونعت قيادات في المجلس الانتقالي، "القيادي صالح السيد، الذي فارق الحياة نتيجة ذبحة صدرية".

وكان السيد أحد القيادات الميدانية للقوات التابعة للانتقالي، المدعوم من الامارات، وسبق أن تعرض لمحاولات اغتيال فاشلة.

كما نسبت إليه بعض الانتهاكات، التي شهدتها محافظتا لحج وعدن، خلال الأعوام الماضية.

ومن تلك الانتهاكات مسؤوليته عن اختطاف وتعذيب الشاب عبدالملك السنباني، الذي عاد من أمريكا عن طريق عدن، العام الماضي.