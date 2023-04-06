في لقاء مع مجلس القيادة.. التزام بشأن اليمن أكد عليه وزير الدفاع السعودي والعليمي يتحدث عن ''عملية سياسية شاملة''

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أكد وزير الدفاع السعودية الأمير خالد بن سلمان، التزام المملكة العربية السعودية بدعم اليمن وقيادته السياسية، وتحقيق تطلعات شعبه في السلام والامن والاستقرار.
والتقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.
وفي بداية اللقاء هنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، سمو الأمير خالد بن سلمان بمناسبة شهر رمضان المبارك، ومن خلاله إلى القيادة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، متمنين لهم موفور الصحة والسعادة وللشعب السعودي الشقيق كل التقدم والرخاء،وفق الاعلام الرسمي.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الوضع اليمني، ومسار الاصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والحلفاء الإقليميين، والشركاء الدوليين.
كما جرى استعراض مستجدات الجهود الرامية لاحياء مسار السلام في اليمن من خلال عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة، تضمن إنهاء المعاناة الإنسانية، واستعادة الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد.
وثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس عاليا، مواقف المملكة إلى جانب الشعب اليمني، بما في ذلك مبادراتها وجهودها المستمرة لإنهاء الحرب واحلال السلام، وتدخلاتها الإنسانية السخية في مختلف المجالات.
حضر اللقاء ايضا مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.