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مقاومة همدان تقيم أمسية رمضانية في مدينة مأرب وتتعلن استعدادها التصدي للمشروع الحوثي وإستعادة الدولة

الخميس 06 إبريل-نيسان 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- مأرب
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أقام مجلس المقاومة بمديرية همدان الأمسية الرمضانية بمدينة مأرب والتى حضرها مشائخ ووجهاء وشخصيات اجتماعيه وقادة عسكريون من أبناء المديرية وفى الأمسية التى بدأت بالنشيد الوطنى وتخللتها العديد من الكلمات

أشار عضو مجلس المقاومة بالمديرية الشيخ محمد علبان فى كلمته التى القاها بعد ترحيبه بالحاضرين على الدور النضالى والكبير لأبناء المديرية مع كل الشرفاء من أبناء الوطن فى مقارعة المشاريع السلالية الإمامية الرجعية التى تستهدف النظام الجمهورى والنسيج الإجتماعى والهوية الاسلامية قديما وحديثا وقدمت فى سبيل ذلك العديد من الشهداء والجرحى

كما دعا فى كلمته الاستاذ عادل الضبيبى الى تعزيز وحدة الصف لدى كل المكونات المنظوية تحت الشرعية والتى حملت على عاتقها التصدى للمشروع الحوثى وإستعادة مؤسسات الدولة وتحرير ربوع الوطن الحبيب وأكد الضبيبى الى عدم الالتفات الى الاصوات النشاز التى تسعى لزعزعة الصف الوطنى وحرفه عن معركته الحقيقية بقضايا وخلافات جانبيه.

من جهته أشار عضو المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء المهندس عبدالله الشندقى الى التطورات التى يشهدها العالم وانعكاساتها على الوضع فى اليمن هذا وفى الأمسية. 

وأكد الحاضرين على وقوفهم صفا واحدا مع المجلس الرئاسى والحكومة الشرعية واستمرارهم فى دعم الجيش الوطنى حتى تحقيق النصر وإستعادة الدولة ومؤسساتها

كما وجدد أبناء همدان العهد والوفاء لدماء الشهداء الأطهار والجرحى الميامين بأنهم ماضون على خطاهم ومستمرون فى نضالهم حتى تحقيق كافة الاهداف التى ضحّوا من أجلها مستعينين بالله ثم بجهود وتضحيات الابطال المرابطون فى كل الجبهات والميادين

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