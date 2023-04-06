مجلس القيادة الرئاسي يجتمع بكافة اعضائه و يناقش عدة ملفات

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عقد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاربعاء، اجتماعا برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور جميع اعضائه، عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.
واستمع الاجتماع الى احاطة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك حول الوضع الاقتصادي، والمعيشي، والاجراءات المطلوبة للمحافظة على الاستقرار المالي، والنقدي، والتمويني، وامدادات الخدمات الاساسية.
كما ناقش المجلس عددا من القضايا والملفات المطروحة على جدول اعماله واتخذ بشأنها الاوامر والقرارات المناسبة. حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.