بيان للجمهورية اليمنية يدين بشدة ما حدث للمصلين في المسجد الأقصى

الأربعاء 05 إبريل-نيسان 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-وكالات

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عبرت الجمهورية اليمنية، عن ادانتها واستنكارها بأشد العبارات للاقتحام السافر لقوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى الشريف والاعتداء الوحشي واللاانساني ضد المصلين والمعتكفين داخل المسجد وما أسفر عنه من إصابات واعتقالات.

ودعت وزارة الخارجية بالحكومة الشرعية في بيان لها، المجتمع الدولي إلى مغادرة مربع الصمت، والعمل الفوري على وقف هذا التصعيد المتكرر، بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الاسلامية.

وحددت التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لكافة القرارات والتشريعات الدولية.

وأصيب عدد من المصلين المعتكفين بالاختناق عقب اقتحام عناصر قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلى القبلي في المسجد الأقصى بـ القدس وإطلاق قنابل الدخان والصوت اتجاههم لإجبارهم على الخروج من المصلى، امس.

وقال شهود عيان أن قوات الاحتلال حطمت أحد نوافذ المسجد، وأطلقت من خلاله قنابل الغاز السام، والصوت، صوب المعتكفين، قبل أن تقتحم المصلى القبلي من جهة العيادة، وتعتدي على المعتكفين.

وفي وقت سابق، الليلة الماضية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، باحات المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المصلين، في ظل دعوات المنظمات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى، الأربعاء، وذبح قرابين الفصح.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت باحات المسجد، واعتدت على مجموعة من المرابطين داخل باحاته، وأخرجتهم بالقوة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال حاصرت المصلى القبلي وقطعت التيار الكهربائي عنه، وأطلقت قنابل الصوت داخله، وحاولت إخراج المعتكفين منه بالقوة.

في سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال طريق الواد في البلدة القديمة في القدس ، وكثفت من تواجدها في أحياء البلدة.

ويبدأ عيد الفصح اليهودي اعتبارا من غروب شمس الأربعاء ويستمر حتى 12 من شهر نيسان/أبريل الجاري.

وكانت جماعات الهيكل المزعوم قد دعت إلى اقتحام المسجد الأقصى بالتزامن مع بداية الفصح، إلا أن هذا العام شهد أيضا دعوات مكثفة لذبح قرابين العيد داخل باحاته.