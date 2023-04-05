ذمار.. الاعتداء على نزلاء في السجن المركزي والسبب محاضرات عبدالملك!

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أفادت مصادر محلية، الثلاثاء، باعتداء عناصر في جماعة الحوثيين المدعومة إيرانيًا، على نزلاء في السجن المركزي، بمحافظة ذمار شمال اليمن.
ووفق يمن شباب نت فإن "عناصر حوثية بقيادة المدعو "أبو أحمد الجرموزي"، قاموا بالاعتداء على السجين عمار علي مداعس، من أبناء قبيلة بني سويد بمديرية أنس".
وأوضحت المصادر أن السجين يعاني من حالة نفسية، وتم الاعتداء عليه بالضرب بالهراوات وأعقاب البنادق، ومنعت عنه طعام الإفطار.
وأضافت أن سجين آخر يدعى عبده الدباء تدخل لإيقاف الاعتداء على مداعس، فتم الاعتداء عليه أيضاً من قبل حراسة السجن الذي يقودهم الجرموزي.
ولفتت المصادر أن الاعتداء جاء على خلفية رفض السجناء الاستماع لمحاضر زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.