تفاصيل مثيرة… أوكرانيا تعلن إسقاط 14 طائرة إيرانية مسيرة هاجمت ميناء أوديسا إيران تحبط هجوما بطائرة مسيرة على مجمع وزارة الدفاع في أصفهان ومصادر تكشف التفاصيل بالأسماء.. تعرف على من هم أغنى أغنياء العرب في تصنيف 2023؟ سرطان المثانة.. علامات في البول تدق جرس إنذار ماسك يخسر مكانته كأغنى أغنياء العالم واسم جديد يتصدر القائمة.. تصنيف أثرياء العالم لـ2023 بعدما عبر الحدود براً.. رئيس أوكرانيا يصل القصر الرئاسي النفط تسجل تراجعات طفيفة وخام برنت قرب 85 دولارا للبرميل ها نحن نقترب.. تحذير مرعب آخر للعالم الهولندي قبل ترمب.. رئيس أسس الحزب الديمقراطي وفجر فضائح غريبة تقرير يرصد حصاد ضحايا الألغام والمتفجرات الحوثية بحق المدنيين خلال عام التهدئة
أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية، الأربعاء، عن تعرض مجمع تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان، الليلة الماضية، لـ"هجوم فاشل من طائرة مسيرة صغيرة".
وأكدت الوكالة أنه تم إسقاط هذه المسيرة الصغيرة بواسطة أنظمة الدفاع أثناء اقترابها من مجمع وزارة الدفاع.
ووفقا للوكالة، فإنه بسبب فشل هذا الهجوم، لم تحدث أضرار. وفي شباط/ فبراير الماضي، شهدت أصفهان هجوما مماثلا، بثلاث طائرات مسيّرة استهدف أحد المصانع العسكرية التابعة لوزارة الدفاع
. وقالت وزارة الدفاع الإيرانية، في ذلك الوقت، إن المضادات الدفاعية الإيرانية تصدت للمسيّرات الثلاث، واقتصرت الأضرار على سقف أحد المصانع العسكرية.
وذكرت إيران، أنها ألقت القبض على "الجناة الرئيسيين" في ذلك الهجوم، مشيرة إلى أنه شارك فيه "مرتزقة" إسرائيليون