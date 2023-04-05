إيران تحبط هجوما بطائرة مسيرة على مجمع وزارة الدفاع في أصفهان ومصادر تكشف التفاصيل

الأربعاء 05 إبريل-نيسان 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية، الأربعاء، عن تعرض مجمع تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان، الليلة الماضية، لـ"هجوم فاشل من طائرة مسيرة صغيرة".

وأكدت الوكالة أنه تم إسقاط هذه المسيرة الصغيرة بواسطة أنظمة الدفاع أثناء اقترابها من مجمع وزارة الدفاع.

ووفقا للوكالة، فإنه بسبب فشل هذا الهجوم، لم تحدث أضرار. وفي شباط/ فبراير الماضي، شهدت أصفهان هجوما مماثلا، بثلاث طائرات مسيّرة استهدف أحد المصانع العسكرية التابعة لوزارة الدفاع

. وقالت وزارة الدفاع الإيرانية، في ذلك الوقت، إن المضادات الدفاعية الإيرانية تصدت للمسيّرات الثلاث، واقتصرت الأضرار على سقف أحد المصانع العسكرية.

وذكرت إيران، أنها ألقت القبض على "الجناة الرئيسيين" في ذلك الهجوم، مشيرة إلى أنه شارك فيه "مرتزقة" إسرائيليون