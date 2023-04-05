آخر الاخبار

تفاصيل مثيرة… أوكرانيا تعلن إسقاط 14 طائرة إيرانية مسيرة هاجمت ميناء أوديسا إيران تحبط هجوما بطائرة مسيرة على مجمع وزارة الدفاع في أصفهان ومصادر تكشف التفاصيل بالأسماء.. تعرف على من هم أغنى أغنياء العرب في تصنيف 2023؟ سرطان المثانة.. علامات في البول تدق جرس إنذار ماسك يخسر مكانته كأغنى أغنياء العالم واسم جديد يتصدر القائمة.. تصنيف أثرياء العالم لـ2023 بعدما عبر الحدود براً.. رئيس أوكرانيا يصل القصر الرئاسي النفط تسجل تراجعات طفيفة وخام برنت قرب 85 دولارا للبرميل ها نحن نقترب.. تحذير مرعب آخر للعالم الهولندي قبل ترمب.. رئيس أسس الحزب الديمقراطي وفجر فضائح غريبة تقرير يرصد حصاد ضحايا الألغام والمتفجرات الحوثية بحق المدنيين خلال عام التهدئة

بالأسماء.. تعرف على من هم أغنى أغنياء العرب في تصنيف 2023؟

الأربعاء 05 إبريل-نيسان 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 346

 

شهدت ثروات الأثرياء العرب الإجمالية انخفاضا في العام الجاري 2023 إلى 51 مليار دولار مقارنة بـ52.9 مليار دولار في العام السابق 2022، بحسب تقرير مجلة "فوربس" الأمريكية.

ووفقا لمجلة "فوربس" فقد حافظ المصري ناصف ساويرس على صدارة الأثرياء العرب بحسب الجنسبة الأصلية، حيث بلغت ثروته 7.5 مليار دولار، وذلك رغم انخفاضها بنحو 300 مليون دولار مقارنة بعام 2022.

أما المركز الثاني على المستوى العربي، فقد كان من نصيب الملياردير الجزائري يسعد ربراب وعائلته حيث قدرت ثروته بنحو 4.6 مليار دولار، فيما جاء رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني رئيس مجلس إدارة "داماك" العقارية في المركز الثالث بثروة بلغت 4.5 مليار دولار.

وعالميا خسر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك مكانته كأغنى أغنياء العالم، حيث تصدر قطب السلع الفاخرة الفرنسي برنارد أرنو التصنيف للعام 2023، بثروة بلغت 211 مليار دولار. المصدر

إقراء أيضاً
ماسك يخسر مكانته كأغنى أغنياء العالم واسم جديد يتصدر القائمة.. تصنيف أثرياء العا
النفط تسجل تراجعات طفيفة وخام برنت قرب 85 دولارا للبرميل
البيت الأبيض يعلّق على قرار خفض إنتاج النفط ويوجه رسالة للسعودية
العسل اليمني يتراجع.. وتربية النحل مهددة بالاندثار
أسعار النفط تسجل أكبر زيادة يومية في عام بعد مفاجأة أوبك+
من هي الدول 9 التي أعلنت خفض إنتاجها النفطي؟ وبكم خفضته
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة اقتصاد

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس