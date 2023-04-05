سرطان المثانة.. علامات في البول تدق جرس إنذار

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بعض أعراض السرطان تظهر عند قضاء الحاجة يعتبر سرطان المثانة واحدا من أكثر السرطانات شيوعا، حيث يتم تشخيص حوالي 20500 شخص في المملكة المتحدة بسرطان المثانة كل عام، أي ما يعادل 56 شخصا يوميا.
لا يؤدي سرطان المثانة دائما إلى ظهور العديد من الأعراض، مما يعني أن المرض يمكن أن يتفاقم دون ملاحظة ذلك.
ويعد العثور على الدم في البول علامة رئيسية على سرطان المثانة تستوجب زيارة الطبيب فورا.
من الممكن أن يتحول لون البول إلى البني بسبب وجود الدم فيه، ومن الممكن أيضا أن يكون غير ملحوظا ومتقطعا.
ويوضح العلماء أن وجود الدم في البول لا تعني بالضرورة إصابتك بسرطان المثانة، فقد تكون علامة على التهاب المسالك البولية أو مشاكل صحية أخرى.
في حين أن الدم في البول هو أحد الأعراض الرئيسية لسرطان المثانة، إلا أن هناك علامات تحذيرية أخرى يجب الانتباه إليها: الحاجة إلى التبول بشكل متكرر.
إحساس بالحرقان عند التبول.
ألم في أسفل البطن، وأحيانا في المعدة أو الظهر.
الشعور بالتعب والتوعك.
فقدان الشهية.
آلام العظام