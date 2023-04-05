النفط تسجل تراجعات طفيفة وخام برنت قرب 85 دولارا للبرميل

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تعرضت أسعار النفط لبعض التذبذب في تعاملات اليوم الأربعاء، حيث عادت لتسجيل تراجعات طفيفة بعد ارتفاعها في التعاملات الآسيوية المبكرة بفعل انخفاض مخزونات الخام الأميركية وأحدث خفض في أهداف الإنتاج الخاصة بتحالف "أوبك+".
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا إلى 84:78 دولار للبرميل الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا إلى 80:48 دولار للبرميل.
وتلقت الأسعار دعما في التعاملات الصباحية مما نقلته مصادر عن بيانات معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء والتي أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأميركية بنحو 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مارس/آذار، نقلاً عن وكالة "رويترز"
وتراجعت مخزونات البنزين بنحو أربعة ملايين برميل، فيما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3.7 مليون برميل، بحسب المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام.
ومن المقرر صدور تقرير المخزونات الرسمي لإدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء.
كما ساعدت الأهداف الأخيرة التي حددتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم "أوبك+"، على رفع أسعار النفط. وستزيد خطة "أوبك+" الحجم الإجمالي للتخفيضات إلى 3.66 مليون برميل يوميا، بما في ذلك خفض مليوني برميل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بما يعادل 3.7% تقريبا من الطلب العالمي