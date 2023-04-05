توضيح جديد من الحكومة المصرية بشأن قراراتها الاخيرة تجاه اليمنيين القادمين الى أراضيها

الأربعاء 05 إبريل-نيسان 2023 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 1409



كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري أنه طرح على وزير الخارجية المصري سامح شكري، شكوى اليمنيين من جراء القرارات الحكومية المصرية الأخيرة في التأشيرة والإقامة.

وأضاف «بكري»، في تغريدة عبر صفحته الرسمية عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، اليوم الثلاثاء، أن الوزير سامح شكري قال إن العلاقة بين مصر واليمن لها أهمية خاصة، مؤكدا أن الإجراءات التي اُتخذت ليست إجراءات عقابية.

وأشار بكري إلى أن القرارات الأخيرة ليست مرتبطه بموقف سياسي معين وإنما هي إجراءات تنظيمية، بسبب استغلال البعض للإقامة الدائمة وما يلقيه ذلك من تبعات علي الحكومة المصرية حيث يمثل عبء اقتصاديا صعبا علي مصر.

وتابع بكري أن وزير الخارجية سامح شكري أكد على مأدبة الإفطار أن الشعب اليمني شعب شقيق ولذلك نحن نبحث عن حل يتوافق مع الإعتبارات الأمنية ويتيح للأشقاء اليمنيين ماتعودوا عليه من مصر الشقيقة الكبري.



وكشف بكري أن وزير الخارجية المصري سامح شكري أعلن أنه سيلتقي بنظيره اليمني يوم الخميس القادم لبحث هذه الأمور، وتوضيح أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية ليست مرتبطة إطلاقا بزيارة الوزير اليمني لأثيوبيا فنحن لا نتدخل في مثل هذه الأمور.