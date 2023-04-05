تقرير يرصد حصاد ضحايا الألغام والمتفجرات الحوثية بحق المدنيين خلال عام التهدئة توضيح جديد من الحكومة المصرية بشأن قراراتها الاخيرة تجاه اليمنيين القادمين الى أراضيها السفارة اليمنية بطوكيو تعلن عن برنامج الزمالة مابعد الدكتوراه للابحاث في اليابان الأرصاد اليمني يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة على عدد من المحافظات واشنطن توجه دعوة جديدة لـ الحوثيين عام على الهدنة والمشاورات .. هل تغير المشهد اليمني؟..تقرير بيان عاجل شديد اللهجة من مجلس الأمن بشأن اليمن الملياردير إيلون ماسك يستبدل عصفور تويتر الأزرق بعملة مشفرة وزير الخارجية اليمني يبدأ زيارة رسمية الى مصر ووزير الخارجية المصري يكشف حقيقة العلاقة بين الإجراءات المصرية الأخيرة وزيارة ديوان اليمن الثقافي يدشن مسابقة على حسابه بتويتر بجوائز مالية تصل إلى مليون ريال
اعلنت السفارة اليمنية في العاصمة اليابانية طوكيو عن برنامج الزمالة مابعد الدكتوراه للابحاث في اليابان.
واضافت السفارة أن البرنامج يقدم فرص لإجراء بحث تعاوني للباحثين الشباب تحت إشراف مضيفيهم في الجامعات والمؤسسات البحثية الأخرى في اليابان.
مارب برس يعيد نشر نص الاعلان
نرجو المشاركة والتعميم _ اعلام هام ضمن جهود السفارة ومتابعتنا فى اطار البرامج البحثية والمنح الدراسية يسعدنا مشاركتكم الاعلان عن برنامج الزمالة مابعد الدكتوراه للابحاث في اليابان
_تعلن الجمعية اليابانية للنهوض بالعلوم(JSPS- Japan Society for The Promotion of Science ) عن زمالات ما بعد الدكتوراه للبحث في اليابان يوفر البرنامج فرص لإجراء بحث تعاوني للباحثين الشباب تحت إشراف مضيفيهم في الجامعات والمؤسسات البحثية الأخرى في اليابان.
_فيما يتعلق بإجراءات التقديم، عليك أولاً أن تجد الباحث المضيف بنفسك من أجل التقدم لبرنامج زمالة JSPS ويمكنك العثور على باحثين في اليابان من الموقع أدناه. https://researchmap.jp/researchers
إذا تمكنت من العثور على باحث مضيف ، فيرجى الاتصال بهم مباشرة والتقدم بطلب للحصول على زمالة JSPS.
وبعد ذلك إذا قبل الباحث المضيف زمالتك، فيرجى إرسال نموذج 2 وخطاب توصية إلى الباحث المضيف.
ومن ثم يجب على الباحث المضيف التقدم للبرنامج من خلال JSPS Electric Application System.
يرجى العثور على روابط البرنامج واستمارات التقديم من الموقع أدناه. https://www.jsps.go.jp/english/e-
fellow/application-23.html الموعد النهائي التالي لـ JSPS هو 2 مايو 2023.
تحياتنا وتمنياتنا بالتوفيق للجميع السفير / عادل بن علي السنيني