السفارة اليمنية بطوكيو تعلن عن برنامج الزمالة مابعد الدكتوراه للابحاث في اليابان

الأربعاء 05 إبريل-نيسان 2023

اعلنت السفارة اليمنية في العاصمة اليابانية طوكيو عن برنامج الزمالة مابعد الدكتوراه للابحاث في اليابان.

واضافت السفارة أن البرنامج يقدم فرص لإجراء بحث تعاوني للباحثين الشباب تحت إشراف مضيفيهم في الجامعات والمؤسسات البحثية الأخرى في اليابان.



نرجو المشاركة والتعميم _ اعلام هام ضمن جهود السفارة ومتابعتنا فى اطار البرامج البحثية والمنح الدراسية يسعدنا مشاركتكم الاعلان عن برنامج الزمالة مابعد الدكتوراه للابحاث في اليابان

_تعلن الجمعية اليابانية للنهوض بالعلوم(JSPS- Japan Society for The Promotion of Science ) عن زمالات ما بعد الدكتوراه للبحث في اليابان يوفر البرنامج فرص لإجراء بحث تعاوني للباحثين الشباب تحت إشراف مضيفيهم في الجامعات والمؤسسات البحثية الأخرى في اليابان.

_فيما يتعلق بإجراءات التقديم، عليك أولاً أن تجد الباحث المضيف بنفسك من أجل التقدم لبرنامج زمالة JSPS ويمكنك العثور على باحثين في اليابان من الموقع أدناه. https://researchmap.jp/researchers

إذا تمكنت من العثور على باحث مضيف ، فيرجى الاتصال بهم مباشرة والتقدم بطلب للحصول على زمالة JSPS.

وبعد ذلك إذا قبل الباحث المضيف زمالتك، فيرجى إرسال نموذج 2 وخطاب توصية إلى الباحث المضيف.

ومن ثم يجب على الباحث المضيف التقدم للبرنامج من خلال JSPS Electric Application System.

يرجى العثور على روابط البرنامج واستمارات التقديم من الموقع أدناه. https://www.jsps.go.jp/english/e-

fellow/application-23.html الموعد النهائي التالي لـ JSPS هو 2 مايو 2023.

تحياتنا وتمنياتنا بالتوفيق للجميع السفير / عادل بن علي السنيني