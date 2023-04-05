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واشنطن توجه دعوة جديدة لـ الحوثيين

الأربعاء 05 إبريل-نيسان 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، جماعة الحوثي ، إلى تسليم الخرائط المتعلقة بالألغام.
 
وقالت السفارة الأمريكية باليمن "اليوم، في اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام، والمساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام، نحزن على اليمنيين الذين قتلوا وأصيبوا بسبب الألغام". 

وتابعت السفارة في حسابها على تويتر "ندعو الحوثيين إلى تسليم الخرائط المتعلقة بالألغام".
 
 
ومساء الثلاثاء انطلقت حملة إلكترونية لمناصرة ضحايا الألغام في اليمن، بدعوة من منظمات حقوقية.

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