الثلاثاء 04 إبريل-نيسان 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- مأرب

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الملياردير إيلون ماسك يستبدل عصفور تويتر الأزرق بعملة مشفرة أقدم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في قرار مفاجئ، مساء الاثنين، على تغيير "الطائر الأزرق" وهو الشعار المعروف لمنصة تويتر، التي يتملكها، بشعار عملة "دوج كوين" (Dogecoin) المشفرة.

حيث ظهر شعار العملة المشفرة وهو عبارة عن رأس كلب أرجواني اللون على الصفحات الرئيسية للمنصة. ونشر إيلون ماسك تغريد مقتضبة على صفحته الرسمية على تويتر قال فيها: "كما وعدت"، مرفق بها صورة من تغريدات متبادلة بينه وبين أحد المستخدمين الأخرين الذي طلب منه تغيير شعار تويتر المعروف بالطائر الأزرق إلى عملة "دوج كوين".

فيما تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن أن قيمة عملة "دوج كوين" المشفرة شهدت قفزات كبيرة منذ أن جعلها إيلون ماسك شعارا لمنصة تويتر للتوصل الاجتماعي. ويعتبر ماسك المدير التنفيذي لتويتر، من أبرز الداعمين البارزين لعملة "دوج كوين"، وغرد عنها عدة مرات من قبل، مما ساهم في صعود قيمتها، كما سمح للعملاء بدفع ثمن السيارات الكهربائية التي تصنعها شركة "تسلا" التي يمتلكها، باستخدام تلك العملة المشفرة. ومن غير الواضح ما هو الهدف من تغيير شعار تويتر الذي دأب المستخدمون على رؤيته منذ نشأة التطبيق الشهير، وإن كانت صورة العملة المشفرة ستستمر أم لمجردة فترة مؤقتة. قد يهم