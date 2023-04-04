ديوان اليمن الثقافي  يدشن مسابقة على حسابه بتويتر بجوائز  مالية تصل إلى مليون ريال

الثلاثاء 04 إبريل-نيسان 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-خاص

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ديوان اليمن الثقافي يدشن مسابقة على حسابه بتويتر بجوائز مالية تصل إلى مليون أعلن ديوان اليمن الثقافي تدشينه"مسابقة يمننا ثقافة" على حسابه بتويتر بجوائز مالية تصل إلى مليون ريال يمني.

وقال ديوان الثقافية ان هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها على شبكة التواصل الاجتماعي، .

مضيفا انها تهدف إلى إبراز الثقافة اليمنية المتنوعة، وترسيخ تواجدها، بحضور ومشاركة مجموعة من النخب اليمنية والعربية عبر مساحات صوتية تقدم محتوى شيق ومتنوع وثري في الجانب الثقافي اليمني.

واضاف ديوان الثقافة في بلاغه الصحفي أن المساحات تتخللها فقرة الأسئلة الثقافية ، مؤكدا أن هذه الأسئلة والإجابة عليها ستكون من محتوى المساحة مما يلزم الحضور والتفاعل من قبل الجمهور لمعرفة الإجابات وكسب الجوائز.

واضاف البلاغ ان هذه المبادرة تهدف إلى تفعيل الشراكة المجتمعية وتعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي والتاريخي في الجمهورية اليمنية وتقديم محتوى مميز وثري.

كما ثمن ديوان اليمن الثقافي تميز وجهود الشباب اليمني التنويرية ونتمنى لهم دوام العطاء والتقدم ..

رابط المساحة https://twitter.com/i/spaces/1ynKOaoBykAJR