عاجل: ترمب ينفي 34 تهمة ويغادر قاعة المحكمة.. شاهد صور لأول محاكمة جنائية لرئيس سابق في تاريخ أميركا

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نشرت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، الصور الأولى لمثول الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب أمام القاضي في محكمة بنيويورك بتهم جنائية.
ووجهت محكمة مدينة مانهاتن 34 جناية في لائحة الاتهام ضد ترامب والتي رفضها الأخير ودفع ببراءته.
وكانت التهم تتعلق بتزوير السجلات التجارية المتعلقة بمدفوعات "الأموال الصامتة" في عام 2016.
ونفى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب تهمة دفع رشى لشراء صمت امرأتين قبل انتخابات 2016.
وقال إنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه.
وغادر ترمب قبل قليل قاعة المحكمة وتم الإفراج عنه على ذمة القضية.
وهذه أول محاكمة جنائية لرئيس سابق بتاريخ الولايات المتحدة.