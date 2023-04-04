سلطات الحوثي تستنثي الناشط علاو من قرار عفو شمل المومري وحجر والمصباحي

الثلاثاء 04 إبريل-نيسان 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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استنثت مليشيا الحوثي، الناشط الاعلامي، أحمد علاو، من قرار عفو شمل المومري وحجر والمصباحي.

وقالت وسائل اعلام الجماعة، الاثنين، ' أن رئيس ما يسمى المجلس السياسي في صنعاء مهدي المشاط اصدار قرارا بالعفو العام عن ثلاثة ناشطين حكمت عليها الجماعة بالسجن.

وشمل قرار العفو "مصطفى المومري، وأحمد حجر، وحمود المصباحي"وتم استثناء احمد علاو من هذا القرار.

وكانت سلطات الحوثيين أوقفت في ديسمبر الماضي كلاً من أحمد حجر ومصطفى المومري وأحمد علاو وحمود المصباحي وهم من مشاهير التواصل الاجتماعي، بسبب آراءهم.

وفي مارس الماضي، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين أحكاما بالسجن لفترات متفاوتة لأربعة من مشاهير التواصل الاجتماعي بعد أشهر من اختطافهم، على خلفية انتقاداتهم لقادة الجماعة الفاسدين في العاصمة صنعاء.

واصدرت المحكمة أحكاما بالسجن للنشطاء مصطفى المومري وأحمد حجر وأحمد علاو وحمود المصباحي، لفترات تتراوح بين 3 سنوات و6 أشهر، بعد أن أسندت إليهم اتهامات بالتحريض والسعي لتكدير الأمن العام، والإخلال بالسلم، وإهانة الحوثيين.

وقال محامي الناشطين، وضاح قطيش، إنه حكم على أحمد علاو، بالسجن ثلاث سنوات، ومصطفى المومري بالسجن مدة عام ونصف، أما الناشطان الآخران، أحمد حجر وحمود المصباحي، فحكم عليهما بالسجن لمدة عام، وستة أشهر، على التوالي.

كما أضاف أن المحكمة أمرت أيضا بإغلاق قنوات النشطاء على يوتيوب وتغريم كل منهم 10 ملايين ريال يمني، أي نحو 40 ألف دولار.