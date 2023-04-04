ما حقيقة قرار سلطنة عمان ايقاف منح اليمنيين تأشيرات عبور؟

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كشفت السفارة اليمنية في مسقط حقيقة الأنباء المتداولة حول توقيف سلطنة عمان منح اليمنيين تأشيرات عبور عبر أراضيها.
وعلى حسابها في تويتر نفت السفارة اليمنية صحة الأخبار المتداولة حول إيقاف تأشيرات عبور اليمنيين عبر الأراضي العمانية .
وأكدت عدم صحة ما يتم تداوله بهذا الشأن، مقدرة ما تقوم به الحكومة العمانية من تسهيلات لأبناء الشعب اليمني.