مبعوث الأمم المتحدة يختتم زيارة الى مسقط التقى فيها ناطق الحوثيين

الثلاثاء 04 إبريل-نيسان 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-وكالات

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التقى المبعوث الأممي اليوم الثلاثاء رئيس وفد الحوثيين المفاوض محمد عبدالسلام في مسقط.

ووفق اعلام الحوثيين، جرى خلال اللقاء مناقشة الترتيبات الإنسانية والسياسية للحل الشامل، وكذا مراحل ترتيبات الإفراج عن الأسرى في خطوات مستمرة وصولا إلى الإفراج الكامل.

واختتم المبعوث الأممي "هانس غروندبرغ"، اليوم، زيارة إلى العاصمة العمانية مسقط التقى فيها بمجموعة من كبار المسؤولين العمانيين والمتحدث باسم مليشيا الحوثي محمد عبدالسلام.

وقال "غروندبرغ" إن النقاشات تناولت "سبل إحراز التقدم نحو عملية سياسية جامعة يقودها اليمنيون".