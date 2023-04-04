اليمن.. تحذيرات من فيضانات تضرب البلاد حتى منتصف الشهر الجاري

الثلاثاء 04 إبريل-نيسان 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حذّرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة من مخاطر حدوث فيضانات في اليمن حتى منتصف الشهر الجاري.

وقالت إنه من المتوقع أن يستمر هذا الطقس العاصف، الذي عطل سبل العيش وترك آلاف الأشخاص معزولين عن المأوى والمياه النظيفة والصرف الصحي والبنية التحتية الأساسية.

كما يتوقع أن تتأثر جميع المدن، التي اجتاحتها الفيضانات، بالأمطار الغزيرة التي ستعرض 22 ألف شخص لخطر الفيضانات.

وتشير التقارير الميدانية إلى تضرر أكثر من تسعة آلاف أسرة من الفيضانات في جميع أنحاء البلاد منذ النصف الأخير من الشهر الماضي.

وأفادت في بيان لها: كانت عودة موسم الأمطار في الصيف بداية صعبة حيث اجتاحت العواصف شوارع صنعاء والمحويت وذمار وعمران وحجة وريمة وإب وصعدة وتعز وحضرموت ومأرب.

وتشير التقارير الميدانية إلى تضرر 31 أسرة في ناحيتي الحرازية العليا والصفلة بمديرية صلاح بمحافظة تعز ، حيث جرفت مياه السيول البنية التحتية الحيوية.

وبشكل عام، تضررت أكثر من 9000 أسرة من الفيضانات في جميع أنحاء البلاد منذ النصف الأخير من شهر مارس.

وأضافت: تؤيد التوقعات حتى منتصف أبريل تكوين هطول أمطار غزيرة مع خطر حدوث فيضانات كبيرة. لذلك، من المتوقع أن يستمر الطقس العاصف الذي عطل سبل العيش بعد أن ترك آلاف الأشخاص في جميع أنحاء البلاد معزولين عن المأوى والمياه النظيفة والصرف الصحي والبنية التحتية الأساسية في طريقهم إلى الحطام.

ومن المتوقع أن تتأثر جميع المدن التي اجتاحتها الفيضانات تقريبًا بالأمطار الغزيرة التي ستعرض 22000 شخص لخطر الفيضانات في مستجمعات المياه في الدنة التي تمتد عبر محافظتي صنعاء وذمار، و3000 في وادي بنا (إب ولحج) ، و2700 في مسيلة (حضرموت) ، 1700 في مور (حجة) ، 1600 في الامانة (الجوف) ، و1500 في توبان (لحج). لذلك يجب أن تستعد هذه المناطق والكثير من المرتفعات لهطول الأمطار والفيضانات الأكثر فتكًا في الأسبوع المقبل.

وقالت إنه في حين أن معظم أجزاء المرتفعات احتفظت برطوبة التربة الكافية لدعم زراعة الحبوب ، يُنصح المزارعون بتوخي الحذر لأن هطول الأمطار الغزيرة يميل إلى جرف البذور مما يؤدي إلى سوء التوزيع ويؤثر في بعض الأحيان على الإنبات. لذلك لا ينصح بالزراعة أثناء هطول الأمطار الغزيرة أو بعدها مباشرة.

علاوة على ذلك، نظرًا لأنه من المحتمل أن تتسبب الأمطار الغزيرة في غمر معظم أجزاء اليمن، فمن المتوقع أن تؤدي الأمراض البكتيرية مثل تفشي الكوليرا إلى خسائرها، لا سيما في مخيمات النازحين داخليًا حيث تم بالفعل اجتياح البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية (WASH). لذلك يتم تشجيع التدخلات الإنسانية لتعزيز مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في هذه المناطق بقوة.

وبخصوص الآفات قالت الفاو: على الرغم من أن حالة الجراد الصحراوي ودودة الحشد الخريفية استمرت في الهدوء ، فإن عودة الأمطار من المحتمل أن تشجع نمو الغطاء النباتي الذي من المحتمل أن يؤدي إلى ظهورها مرة أخرى. لذلك ينصح باليقظة.

في السياق ذاته، توفي تسعة أشخاص غرقا، بعد أن جرفت السيول سيارة كانوا على متنها، في مديرية بيحان غربي محافظة شبوة.

وذكرت مصادر محلية أن بين الوفيات نساءً وأطفالا جميعهم من أسرة واحدة، مؤكدة أنه تم العثور على ثلاث جثث، فيما لايزال البحث جاريا عن بقية الجثث الأخرى.

ومنذ مطلع الأسبوع، تسببت الأمطار الغزيرة وتدفق السيول بوفاة ثلاثة عشر شخصا، بينهم أطفال في محافظات عدة.