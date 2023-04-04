مجلس التعاون الخليجي يلمح لحل سياسي في اليمن ويوجه دعوة هامة

الثلاثاء 04 إبريل-نيسان 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، أن الظروف الحالية «مؤاتية» للانخراط في محادثات السلام للتوصل إلى حل سياسي في اليمن.

ودعا البديوي في بيان اليوم (الثلاثاء)، إلى «وحدة الصف وإعلاء مصلحة اليمن العليا، لينعم بالسلام والأمن والاستقرار»، وذلك بمناسبة مرور عام على المشاورات اليمنية - اليمنية، مؤكداً أن الظروف الحالية مؤاتية للانخراط في محادثات السلام، للتوصل إلى حل سياسي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الشامل وقرار مجلس الأمن 2016.

وأشاد أمين مجلس التعاون بما توصل إليه اليمنيون خلال تلك المشاورات التي استضافها مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 29 مارس (آذار) إلى 7 أبريل (نيسان) من العام الماضي، التي شاركت فيها القيادات اليمنية وأعضاء مجلسي النواب والشورى وممثلو القوى السياسية والمجتمع المدني، وتوصلوا إلى آليات مهمة لتعزيز وحدة الصف، وبناء قنوات التواصل والتشاور والمصالحة، ودعم القرار الاقتصادي لرفع المعاناة عن الشعب اليمني واستئناف عملية التنمية والبناء.

وأشار إلى أن مجلس التعاون على يقين بأن أبناء الشعب اليمني وبما عُرف عنهم من حكمة وإيمان سيحققون تلك الأهداف السامية النبيلة التي انعقدت المشاورات اليمنية - اليمنية لتحقيقها.