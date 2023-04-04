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رئيس نادي أعمال سبأ لرجال المال والأعمال يدعو كافة رجال الاعمال الى إكرام اسر الشهداء ورعايتهم

الثلاثاء 04 إبريل-نيسان 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- مأرب
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 دعا رئيس نادي أعمال سبأ لرجال المال والأعمال بمحافظة مأرب جميع التجار ورجال الأعمال الى التعاون من أجل إكرام أسر الشهداء ورعايتهم خاصة في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان.

كما اعتبر الشيخ عبدالكريم بن حيدر ان إكرام أسر الشهداء هو أقل الواجب على كل فئات المجتمع وتقديم الرعاية والاهتمام لأبناء الشهداء العظماء الذي قاموا بواجبهم بكل شجاعة وبطولة في حفظ الأمن، والدفاع عن الدين والوطن ..

جاء هذا خلال فعالية نظمها نادي أعمال سبأ لرجال المال والأعمال وشرطة محافظة مأرب، اليوم، فعالية تكريمية لأسر (600) شهيدا ًمن منتسبي الأجهزة الأمنية بالمحافظة، الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم الوطني، تعبيراً عن الوفاء لتضحياتهم التي أفشلت محاولات زعزعة الامن والاستقرار في المحافظة لخلايا مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران.

وأشاد وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، بمبادرة نادي رجال أعمال سبأ لتكريم أسر الشهداء الذين قدموا أروع الأمثلة في التضحية والفداء وبذلوا أرواحهم ودمائهم دفاعاً عن الوطن وأهداف الثورة اليمنية وصوناً للحرية والكرامة لأبناء.

من جانبه اكد مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد يحيى حُميد، أن هذه المبادرة هي تعبير عن التلاحم المجتمعي والتقدير والعرفان الذي تحمله جميع فئات المجتمع لهذه الأسر التي قدمت فلذات أكبادها لحماية الأمن والإستقرار وصون الحقوق والحريات للمجتمع ومبادلتهم الوفاء بالوفاء وعرفانا بتضحياتهم الغالية.

و جرى تكريم أسر شهداء الأمن بالمحافظة بمبالغ مالية تعبيراً عن الاهتمام والرعاية بأبناء الشهداء. 

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