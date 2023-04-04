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ميزة جديدة تمكّن من قفل دردشات «واتساب» بالبصمة

الثلاثاء 04 إبريل-نيسان 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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كشف تقرير صدر أخيراً عن WABetaInfo، أن مطوري واتساب يعملون على ميزة جديدة قد تمكّن المستخدمين من قفل الدردشات الفردية باستخدام بصمات الأصابع أو رموز المرور. وسيكون المستخدمون قادرين على عرض هذه الدردشات المقفلة في قسم منفصل، مما قد يجعل من المستحيل على أي شخص لا يملك رمز المرور عرض هذه المحادثات.

 

وفي حال محاولة شخص ما الوصول إلى الهاتف وفشل في عملية المصادقة مرات عدة، فسيتعين عليه مسح الدردشة إذا أراد فتحها، بحسب صحيفة إنديان إكسبريس. وبصرف النظر عن تعزيز خصوصية المستخدم، يمكن أن تساعد الميزة الجديدة أيضاً في إخفاء الوسائط المشتركة مع الدردشات الخاصة، من خلال عدم حفظها تلقائياً في معرض الجهاز.

 

وتم رصد الميزة الجديدة في أحدث إصدار من WhatsApp Beta لنظام أندرويد (v2.23.8.2)، ويبدو أن الوظيفة الجديدة ستتوافر في إصدار مستقبلي من التطبيق.

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