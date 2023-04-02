قيادة محور تعز توضح ملابسات اشتباكات الضباب

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قالت قيادة محور تعز ان الاشتباكات التي شهدتها منطقة الضباب الجمعة كانت بين حملة امنية وعصابة مسلحة "منفلتة" متخادمة مع الحوثيين، حسبما جاء في بيان.
واوضحت قيادة محور تعز انه بعد عدة شكاوى تلقتها الجهات الأمنية بتجاوزات ضد المواطنين في منطقة الضباب من قبل عصابة مسلحة منفلتة خارجة عن النظام والقانون تتخادم مع العدو وتقوم باعمال حرابة وتقطعات تم تكليف حملة أمنية للقيام بضبط هذه العناصر.
واكدت قيادة المحور بان تلك العناصر هي من اختارت المواجهة ورفضت تسليم نفسها واستخدمت اسلحتها في مواجهة الحملة الامنية واطلقت النار على القرى والسكان والموقع العسكري مما اضطر الحملة الأمنية للتعامل مع الموقف وضبطها بالقوة .