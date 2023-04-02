حذّر من التوجد في مجاري السيول..الأرصاد اليمني يتوقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة

الأحد 02 إبريل-نيسان 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول مزيد من الأمطار المتفاوتة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وقال المركز إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من محافظات ريمة، إب، البيضاء، الضالع، تعز، لحج وأبين.



ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات حضرموت، شبوة، مأرب، الجوف، حجة، المحويت، عمران، صنعاء و ذمار، والسواحل الغربية والجنوبية وخليج عدن والمناطق الداخلية المحاذية لها.



وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: صنعاء - حدة : 22.2ملم، السدة : 15.2، إب : 09.5، المحويت : 0.4ملم.



كما هطلت أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من محافظات صنعاء، عمران، البيضاء، ذمار، تعز، لحج وأبين وكانت خارج نطاق محطات الرصد.



وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية والسائقين في المنحدرات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب أو الشابورة المائية.

