السلطات اللبنانية توجه ضربة موجعة لقنوات الحوثي الرسمية..قناة الساحات تستكمل إغلاق مكتبها بشكل نهائي و هذا موعد إغلاق قناة المسيرة

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باشرت السلطات اللبنانية في العاصمة بيروت بإغلاق قنوات مليشيا الحوثي الإرهابية، بعد الاتفاق السعودي الإيراني.
وقال مراسل وكالة شينخو الصينية فارس الحميري في اليمن نقلا عن مصادر خاصة" ان السلطات اللبنانية طلبت من القنوات التابعة للحوثيين إغلاق مكاتبها في بيروت، وأعطت مهلة زمنية لذلك وقد شارفت على الانتهاء".
واوضح ان️ قناة الساحات الفضائية أغلقت مكتبها في بيروت تدريجيا، ويوم الأربعاء الماضي استكملت القناة إغلاق مكتبها بشكل نهائي وذلك مع مغادرة آخر العاملين من طاقمها الاداري والاعلامي".
اضاف "قناة المسيرة،بدأت خلال الأسابيع الماضية تقليص عملها وموظفيها في لبنان".
واكد انه لم يتبق سوى عدد بسيط من العاملين، ويتوقع أن يتم إغلاق مكتب القناة بشكل نهائي خلال المهلة المحددة والمتبقى لها نحو أسبوع".
وكانت الحكومة اليمنية خاطبت مرارا السلطات اللبنانية باغلاق مكاتب قنوات الحوثيين التي تستضيفها بيروت منذ قبل اندلاع الحرب الدائرة في اليمن.