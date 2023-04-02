بيان أممي يقرع ناقوس خطر المجاعة في اليمن :80 في المائة من اليمنيين لا يستطيعون توفير الطعام

الأحد 02 إبريل-نيسان 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن 80 في المائة من اليمنيين لا يستطيعون توفير الطعام.



وقال الصندوق في بيان "في خضم الصراع الطويل الأمد والانهيار الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الغذائية ، تعد اليمن واحدة من أعمق الأزمات الإنسانية وأكثرها رسوخًا في العالم".



وأضاف البيان "في عام 2023 ، يحتاج 21.6 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية ، و 80 في المائة من السكان لا يستطيعون وضع الطعام على المائدة ، وحتى الرعاية الصحية الأساسية غير متوفرة على نطاق واسع".



وأشار إلى أن 5.5 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب في اليمن لديهن وصول محدود أو معدوم إلى خدمات الصحة الإنجابية ، وتموت امرأة واحدة أثناء الحمل والولادة كل ساعتين.



ولفت إلى أن ذلك يعد من بين أعلى المعدلات في المنطقة وهو رقم مروع للغاية لأن الأسباب يمكن منعها بالكامل تقريبًا من خلال الوصول إلى الخدمات الصحية.