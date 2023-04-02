السعودية تكشف عن رقم مليوني مهول لعدد المعتمرين الذين وفدوا للمسجد الحرام ـ خلال 10 أيام فقط

الأحد 02 إبريل-نيسان 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- مأرب

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قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة صالح الرشيد إن أكثر من 7.4 مليون معتمر ومعتمرة وفدوا للمسجد الحرام خلال 10 أيام من شهر رمضان.

وأضاف الرشيد، في تغريدة عبر "تويتر"، أن "المعتمرين وجدوا خدمات ضيافة مميزة، وخدمات نقل لا مثيل لها في مختلف دول العالم".

وأشار إلى "أن ذلك بفضل الله ثم بفضل اهتمام قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين"