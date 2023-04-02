طائرة جديدة تابعة للصليب الأحمر تصل إلى مطار مأرب في إطار الترتيبات لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى

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وصلت اليوم السبت، طائرة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى مطار تداوين بمحافظة مارب، في إطار الترتيبات لتنفيذ صفقة التبادل بين الحكومة الشرعية والحوثيين.
وهذه هي الرحلة الثانية، في إطار الترتيبات اللوجستية التي تجريها اللجنة، لتنفيذ الصفقة، التي أعلن عنها في 20 مارس الماضي، في ختام الجولة السابعة من المفاوضات في ملف الأسرى.
ويتوقع أن تجرى عملية التبادل خلال شهر رمضان، ومن المقرر أن يتم نقل الصحفيين الأربعة، وعدد من أسرى القوات الحكومية والمختطفين المدنيين من مطار صنعاء إلى مطار تداوين في 22 من شهر رمضان.
وكان وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو اللجنة الحكومية لتبادل الأسرى ماجد فضائل قال في وقت سابق إن "الصفقة تشمل أكثر من 880 أسير ومختطف، كجزء من مرحلة أولى يتبعها مراحل وصولاً إلى الإفراج الكلي على أساس قاعدة الكل مقابل الكل".