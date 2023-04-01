توضيح سفارة اليمن بالقاهرة حول الإجراءات الجديدة الخاصة بسفر واقامة اليمنيين في مصر

السبت 01 إبريل-نيسان 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 223

قال مستشار السفارة اليمنية في القاهرة إبراهيم الجهمي إن التحديثات المتعلقة بنظام الدخول والإقامة التي أقدمت عليها السلطات المصرية تشمل المواطنين من جميع الجنسيات بما فيهم اليمنيين.

وأوضح الجهمي في حسابه على فيسبوك أن "كل من تجاوز عمره 50 سنة او اقل من 16 سنة يدخل مصر بدون فيزة او تأشيرة مسبقة وبدون أي اشتراطات اخرى كالموافقة الأمنية أو التقارير الطبية ومن أي وجهة هو قادم منها".

وأشار إلى أن "القادمين من اليمن لغرض العلاج" يجب أن يكون معهم تقرير طبي "صادر ومصادق عليه من الجهات الرسمية ويشترط على مرافق المريض ان يكون معه تقرير طبي منفصل".

وتابع: "القادمون من غير اليمن يشترط الحصول على تأشيرة مسبقة من السفارات والقنصليات المصرية او موافقة أمنية، وبالنسبة للمرافقين من الأبناء أو الزوجات لمن تجاوز عمر 50 (الأب أو الأم) يمكن الدخول من اليمن بموجب تقرير طبي مستقل.. وإذا كانت وجهة قدومهم غير اليمن يدخلوا مصر بموجب تأشيرة مسبقة او موافقة أمنية".

ووفقا للجهمي فإن "حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة يدخلوا مصر بدون اي اشتراطات مسبقة".

أما بخصوص الإقامة، فإنه "يمنح المواطن اليمني إقامة تسجيل 3 أشهر حال اسبوع من وصوله مجانا بدلا من ستة أشهر. وتجدد الإقامة بعد الـ 3 أشهر لمدة ثلاثة أشهر بالرسوم المعتادة".

أما "من تجاوز عمره 60 سنة او اقل من 16 سنة معفي من غرامة التخلف عن الإقامة" وفقا للمسؤول الحكومي.

و"بالنسبة لحاملي الإقامة غير المحددة يشترط عليهم الحصول على تأشيرة خروج وعودة قبل سفرهم من مصر ويمنحوا تأشيرة خروج وعودة لمدة 6 أشهر بدلا من سنة، يمكنهم العودة خلال تلك الفترة إلى مصر والاحتفاظ بسريان الإقامة غير المحددة".

من جانبها أكدت الخطوط الجوية اليمنية (الناقل الجوي الوحيد في اليمن)، استمرار رحلاتها الجوية من عدن وسيئون إلى مطار القاهرة الدولي، والوجهات الأخرى بشكل طبيعي.

وقالت الشركة، في بيانٍ نشرته على (فيسبوك)، إن الأمور تسير بصورة طبيعية فيما يخص إجراءات سفر المواطنين اليمنيين إلى القاهرة، باستثناء مرافقي المرضى واليمنيين القادمين من الخارج فإنه يتوجب عليهم بعض الإجراءات.

وأشارت إلى أنها تقوم بإجراء روتيني في شهر رمضان المبارك الذي تنخفض فيه حركة المسافرين، ولذلك تم تعديل 12 رحلة جوية من عدن وسيئون إلى القاهرة”.

وتابعت: “يتم العمل بنفس الآلية السابقة بخصوص التقارير الطبية ما عدا، المرافقين للوالدين بين الفئة العمرية (16 – 50 سنة)، فانه يتطلب حصولهم على تقارير طبية”.

وأوضحت “أن اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، ودول الخليج، فانه يتطلب حصولهم على موافقة أمنية مسبقة أو تأشيرة دخول من البعثات المصرية بالخارج”.

وكانت وثيقة صادرة عن إدارة الجوازات في شرطة ميناء القاهرة الجوي، أكدت على “ضرورة حصول المسافرين اليمنيين- من الفئة العمرية (16-50) عاماً- على تأشيرات دخول مسبقة للأراضي المصرية.

كما أكدت على ضرورة حصول اليمنيين القادمين لمصر من دول (أمريكا- الاتحاد الأوربي- دول مجلس التعاون الخليجي) على تأشيرات دخول مسبقة بموافقة أمنية للفئة العمرية (16-50) عاماً، إضافة إلى تقارير طبية موثقة من إحدى المستشفيات الحكومية المصرية بالنسبة للقادمين بغرض العلاج.

وقررت السلطات المصرية شروطًا جديدة تتعلق بدخول اليمنيين إلى الأراضي المصرية، وتضمنت هذه الشروط تقليص مدة تجديد الإقامة.

وألغت السلطات الخميس إعفاء المواطنين اليمنيين الواصلين إلى البلاد من موانئ الوصول -رفقة الوالدين فوق سن الخمسين عاما المعفيين أيضا- من الحصول على تأشيرات دخول مسبقة، وأقرت ضرورة حصول الرعايا اليمنيين من 16 إلى 50 عاما القادمين إلى البلاد على تأشيرة دخول مسبقة.

وتضمنت الاشتراطات أن يحصل القادمون لغرض العلاج على تقرير طبي من مستشفى حكومي باليمن، واشترطت على القادمين من غير اليمن الحصول على تأشيرة مسبقة من السفارات والقنصليات المصرية أو موافقة أمنية.

واستهدفت الإجراءات الساعين للإقامة في البلاد، إذ منحت المواطن اليمني إقامة تسجيل ثلاثة أشهر بعد أسبوع من وصوله مجانا بدلا من ستة أشهر، على أن تجدد الإقامة كل ثلاثة أشهر بدلاً من ستة أشهر.