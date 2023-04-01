مأرب.. رئيس الأركان يلتقي بمسئولين في وزارة الدفاع ويشدد على أمرين

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التقى رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم السبت، رؤساء ونواب الهيئات بوزارة الدفاع.
وخلال الاجتماع الذي عقد بمأرب، نقل رئيس الأركان للجميع، تحيات وتهاني القيادة السياسية ممثلة بالرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، بحلول شهر رمضان المبارك، واطلعهم على نتائج زيارته الميدانية، للوحدات العسكرية في محافظتي سقطرى والمهرة، والمنطقة العسكرية الرابعة.
واستمع الفريق بن عزيز، من رؤساء الهيئات ونوابهم، لتقارير عن مستوى تنفيذ المهام في الهيئات والدوائر التابعة لها، وحث الجميع على بذل المزيد من الجهود وتعزيز روح الانضباط.
كما شدد رئيس الأركان، على رفع مستوى الانجاز والالتزام بالدوام الرسمي خلال شهر رمضان، وفق الاعلام الرسمي.