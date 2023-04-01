شاهد الصور.. مسلحون مقنعون ينتشرون في شوارع مدينة إب تحت لافتة ''الضبط المروري''

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استقدمت مليشيا الحوثي تعزيزات عسكرية من محافظتي صعدة وصنعاء إلى مدينة إب، في ظل انتشارها المسلح، على خلفية تظاهرات منددة بجريمة قتل الناشط حمدي عبدالرزاق داخل سجونها.
وقالت مصادر محلية إن المليشيا استقدمت مسلحين للمرة الثانية، في غضون أيام، ضمن عملية إعادة انتشارها في إب؛ لقمع أي محاولات للتظاهر ضدها، وترهيب المواطنين.
وأشارت المصادر إلى أن المسلحين الجدد انتشروا في عدد من شوارع المدينة، حيث شوهدوا وهم يرتدون أقنعة على وجوههم تحت مسمى الضبط المروري، لافتة إلى أن المليشيا لديها مخاوف من تجدد التظاهرات المناوئة.
وتأتي التعزيزات الجديدة بعد أيام من استقدام المليشيا عناصر تسمى "الأمن الوقائي" من صنعاء، مطلع شهر رمضان، في الوقت الذي تواصل انتشارها المكثف في المدينة القديمة