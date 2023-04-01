قد ينفجر الوضع عسكريا في حرب طاحنة… .9 مقاتلات صينية تعبر خط المنتصف بمضيق تايوان المليشيات الحوثية ترتكب جريمة حرب جديدة تهدد حياة الملايين والشرعية توجه طلبا عاجلاً للمجتمع الدولي الأرصاد اليمني يؤكد استمرار هطول الأمطار على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة هطول أمطار غزيرة على العاصمة صنعاء عضو الوفد الحكومي «فضائل» يكشف تفاصيل الخطة التنفيذية لعملية تبادل الأسرى التي ستبدأ الثلاثاء المقبل الخارجية الإيرانية تكشف عن رؤيتها الاستراتيجية والسياسية حول الوضع في اليمن الصين تفحص رقائق الذاكرة الأميركية..تحسبا لمخاطر أمنية في مطار عدن.. القبض على رجل انتحل شخصية امرأة طبيبة ومارس النصب والإبتزاز على النساء واشنطن تتحرك ضد ايران وترفع دعوى تتعلق بمصادرة مليون طلقة ذخيرة كانت في طريقها للحوثيين الشرعية في اليمن: المشكلة في بلادنا داخلية واتفاق صفقة التبادل ''خطوة ايجابية''
قالت وزارة الدفاع التايوانية إن 10 طائرات صينية عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان الذي يمثل عادة حاجزا غير رسمي بين الجانبين، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة.
وقالت الوزراة في تقريرها اليومي عن الأنشطة العسكرية الصينية إن: 9 مقاتلات صينية وطائرة مسيرة عبرت خط المنتصف في غضون 24 ساعة حتى السادسة من صباح السبت بالتوقيت المحلي (2000 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة).
يشار إلى أن تايوان، التي تقول الصين إنها جزءا من أراضيها على الرغم من اعتراضات الجزيرة، تشكو منذ سنوات من المهمات شبه اليومية للقوات الجوية الصينية بالقرب من الجزيرة والتي غالبا ما تكون في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة دفاعها الجوي، بحسب رويترز.
وهددت بكين برد انتقامي لم تحدده إذا التقت رئيسة تايوان تساي إينغ وين، وهي في رحلة حاليا للأميركتين، برئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي.
وكانت الصين قد أجرت مناورات حربية حول تايوان في أغسطس الماضي بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك نانسي بيلوسي تايبه، وواصلت الأنشطة العسكرية بالقرب من تايوان، وإن كان في نطاق محدود. وقال مسؤول تايواني كبير مطلع على الخطط الأمنية بالجزيرة لرويترز الأسبوع الماضي إنه يستبعد أن تكرر الصين مثل هذه التدريبات الكبيرة، لكن تم اتخاذ جميع الاستعدادات تحسبا لأي رد فعل صيني "غير عقلاني".
وعلى نحو منفصل، عبرت 9 طائرات صينية خط المنتصف أمس الجمعة ونفذت دوريات تأهب للقتال، وهي ما قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها "تصرفات تتعمد إثارة حالة من التوتر" وتقوض السلام والاستقرار