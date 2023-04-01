المليشيات الحوثية ترتكب جريمة حرب جديدة تهدد حياة الملايين والشرعية توجه طلبا عاجلاً للمجتمع الدولي

السبت 01 إبريل-نيسان 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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قالت وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية المعترف بها، إن احتجاز مليشيا الحوثي لمئات الشاحنات المحملة بالدقيق إنتهاك صارخ يهدد حياة الملايين.



وقالت الوزارة في بيان، إنها تتابع ما تقوم به المليشيا الحوثية الإرهابية من احتجاز لمئات الشاحنات المحملة بالدقيق والتي كان آخرها احتجاز 180 شاحنة منذ قرابة الشهر في منطقة الراهدة المدخل الجنوبي لمحافظة تعز، والتي حولتها المليشيا إلى نقطة جباية جديدة غير شرعية لنهب أموال التجار ورفع أسعار السلع الغذائية على المواطنين.



وأدانت الحكومة اليمنية وبأشد العبارات استمرار مليشيا الحوثي استخدام سياسة التجويع كسلاح لمواجهة المدنيين المحاصرين في مدينة تعز خاصة والمناطق الخاضعة لسيطرتها عامة.



ودعا البيان، المنظمات الدولية العاملة في اليمن للالتفات لهذه الممارسات غير الإنسانية ورصدها وإطلاع المجتمع الدولي عليها للقيام بدوره في منع مفاقمة الأوضاع الإنسانية المتدهورة.



واعتبر ما تقوم به المليشيا بمنع مرور شاحنات الغذاء إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتها يُعد جريمة حرب ضد الإنسانية يتوجب على المجتمع الدولي التدخل والضغط على المليشيا كونها تستخدم الغذاء كسلاح وعقاب ضد أبناء الشعب اليمني ما يُنذر بكارثة لا تعي المليشيا تداعيتها.



ولفت البيان الحكومي إلى أن النهج اللاأخلاقي الذي تتبعه مليشيا الحوثي في عدوانها على الشعب اليمني يوضح الطبيعة الإجرامية لهذه المليشيا ورفضها لدعوات السلام والجهود التي تبذل لتحقيق تسوية سياسية في اليمن.



ومنذ أسابيع، تحتجز مليشيا الحوثي ما يقارب 180 شاحنة محملة بدقيق "السنابل والبركة" المنتجات التابعة لشركات هائل سعيد أنعم ،في جمارك الراهدة جنوبي محافظة تعز.