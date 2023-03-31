هطول أمطار غزيرة على العاصمة صنعاء

الجمعة 31 مارس - آذار 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - متابعات

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غمرت مياه الأمطار اليوم الجمعة، عدد من الشوارع والمنازل في العاصمة صنعاء ومدينة تعز، حيث اضطر أفراد من المواطنين للاستعانة بقوارب صيد صغيرة لإجلاء عالقين.



وأدت الأمطار الغزيرة التي هطلت عصر الجمعة، إلى غمر عدد من شوارع العاصمة صنعاء أبرزها ميدان التحرير، الذي امتلى بسيول الأمطار وتضررت المنازل والمحالات التجارية، وسط استجابة ضعيفة من الدفاع المدني التابع للحوثيين.



وفي مدينة تعز، غمرت سيول الأمطار عدد من المنازل والشوارع، وأظهرت صور على مواقع التواصل، مواطنون يتنقلون على قارب صيد صغير وسط الشوارع المغمورة بمياه الأمطار.



ومساء الخميس، تسببت سيول الأمطار الغزيرة على عدد من المناطق الشرقية للبلاد، بقطع الطرق الرئيسية، وشلّ الحركة داخل المدن وفي الشوارع.



وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية، قد توقع في وقت سابق من الجمعة، هطول مزيد من الأمطار المتفاوتة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة. وحذر المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية.