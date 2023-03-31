في مطار عدن.. القبض على رجل انتحل شخصية امرأة طبيبة ومارس النصب والإبتزاز على النساء

الجمعة 31 مارس - آذار 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-عدن

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اعلنت وزارة الداخلية في اليمن، إن الأجهزة الأمنية بمطار عدن الدولي ألقت عصر يوم الخميس القبض على شخص متحول جنسيا يدعى "أدهم فيصل عبد العزيز خليل"، المتهم بـ"انتحال صفة طبيبة وممارسة عمليات نصب واحتيال".

وقال موقع الوزارة على الانترنت إن "المدعو أدهم متهم بانتحال صفة طبيبة تخصص أمراض جلديات، إضافة إلى ادعائه بأنه دبلوماسية بريطانية من أصول يمنية، باسم (مي فيصل عبد العزيز العيني)، بوثائق مزورة إلى جانب قيامه بممارسة مهنة الطب على النساء في العاصمة الماليزية كوالالمبور منذ سنوات".

وذكر الوزارة أن عملية الضبط تمت أثناء وصول المتهم جوا على إحدى رحلات طيران اليمنية، وجاءت عقب تقدم العديد من الأسر بشكاوى ضد الابتزازات التي كان يمارسها المدعو على ضحاياه من النساء".

ووفق الوزارة فقد جرى متابعة "أدهم" منذ يناير ٢٠٢٠م عبر عمليات تحر ومتابعة نشطة تكللت بالقبض عليه عصر أمس الخميس الموافق 31 مارس 2023م.

وأشارت الى أن "الجاني أدهم فيصل عبد العزيز خليل من مواليد ١٩٨٨م قام بالتزوير وتحرير وثائق لعدد من المسئولين في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والمملكة البريطانية واليمن، بهدف الإضرار بعدد من ضحاياه منهم طلاب يمنين في القاهرة، وفي العاصمة الماليزية، ونساء".

وعقب كشف أمره في ماليزيا لجأ الجاني أدهم إلى ابتزاز الأشخاص والأسر الذين تعاملوا معه كطبيبة أمراض جلدية، عبر التهديد بكشف الأسرار، والتلويح بالأعراض، حسب موقع الوزارة.

يذكر أن قضية المدعو أدهم فيصل قوبلت بتفاعل واسع على مدار السنوات الماضية في مواقع التواصل ووسائل الاعلام المحلية والعربية، وتعد هذه العملية هي الأولى في تأريخ البلاد.