واشنطن تتحرك ضد ايران وترفع دعوى تتعلق بمصادرة مليون طلقة ذخيرة كانت في طريقها للحوثيين

الجمعة 31 مارس - آذار 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قالت وزارة العدل الأمريكية انها سترفع دعوى تتعلق بمصادرة أكثر من مليون طلقة ذخيرة متجهة من إيران إلي ليمن.

وبحسب الوزارة، فهذا الإجراء يعد من أكبر عمليات مصادرة الحكومة الأمريكية لشحنات الأسلحة من إيران.

وأعلن وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية، أحبطت عملية كبيرة كان يقف وراءها الحرس الثوري الإيراني، بهدف تهريب كميات من الأسلحة إلى اليمن، في اشارة للشحنة التي تم ضبطها في ديسمبر الماضي.

وقال إن الولايات المتحدة تسعى للاحتفاظ بأكثر من مليون قطعة من الذخائر التي صادرتها البحرية الأميركية في ديسمبر/كانون الأول في طريقها من إيران إلى اليمن.

وفي بيان له، أفاد جارلاند بأن الولايات المتحدة "أحبطت عملية كبيرة للحرس الثوري الإيراني لتهريب أسلحة حربية إلى جماعة مسلحة في اليمن".

وأضاف: "وزارة العدل تسعى الآن لمصادرة تلك الأسلحة ومن بينها أكثر من مليون قطعة من الذخائر والآلاف من أجهزة التفجير للقذائف صاروخية الدفع".

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة، سبق وأن أحبطت محاولات عدة لتهريب أسلحة إلى مليشيا الحوثي الإرهابية في عمليات كان يقف وراءها الحرس الثوري الإيراني.