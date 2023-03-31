توجيهات رئاسية بشأن الأسرى المقرر الافراج عنهم بموجب الاتفاق مع المليشيات مليشيات الحوثي تجدد حقدها على عائلة «القشيبي» في عمران بتنفيذ حملة مداهمات واختطافات القرعة تضع منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الأولى من موسكو.. إيران ترحب بمبادرات إنهاء الحرب في اليمن الأرصاد اليمني يتوقع هطول أمطار رعدية على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة عاصفة شمسية ستضرب الأرض غداً.. و”ناسا” تكشف مدى خطرها اليمنية توضح طبيعة رحلاتها الى القاهرة والوجهات الأخرى تطورات مقلقة.. حملة حوثية كبيرة تصل مدينة إب قادمة من صنعاء و20 منظمة حقوقية ومدنية تدعو المبعوثين الأممي والأمريكي إلى التحرك الفوري الأوقاف تعلن الشروط الجديدة لقرار استئناف اصدار تأشيرات العمرة والسماح بالسفر عبر السيارات الخاصة التعاون الخليجي يبلغ المبعوث الأممي موقفه الثابت بشأن حل الأزمة اليمنية ويتمسك بثلاث مرجعيات
نفذت مليشيات الحوثي الانقلابية خلال اليومين الماضيين حملة اختطافات استهدفت عدد من المواطنين من آل القشيبي في مديرية خمر التابعة اداريا لمحافظة عمران مسقط رأس العميد الشهيد حميد القشيبي.
وذكرت مصادر اعلامية ومحلية متطابقة بان عناصر حوثية مسلحة بقيادة القيادي الحوثي المدعو "منصور الحمزي المعين" من قبل المليشيات مشرفا أمنيا في مديرية خمر قامت الثلاثاء الماضي باختطاف المواطن يحيى حزام القشيبي من قرية "الحيزي" ومن ثم اقتياده الى احد سجونها في ذات المديرية.
المصادر اوضحت بان الاسباب التي دفعت المليشيات لاختطاف المواطن القشيبي هي رفض الاخير الاستماع الى خطابات زعيم الجماعة الارهابية التي يلقيها عبر فضائية الجماعة قناة المسيرة.
واشارت المصادر بان المليشيات بقيادة القيادي الحمزي " اقتحمت ايضاً منذ أيام منزل العقيد "جميل خماش القشيبي" وتحويلة الى مقرا للجماعة.