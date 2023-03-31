مليشيات الحوثي تجدد حقدها على عائلة «القشيبي» في عمران بتنفيذ حملة مداهمات واختطافات

الجمعة 31 مارس - آذار 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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نفذت مليشيات الحوثي الانقلابية خلال اليومين الماضيين حملة اختطافات استهدفت عدد من المواطنين من آل القشيبي في مديرية خمر التابعة اداريا لمحافظة عمران مسقط رأس العميد الشهيد حميد القشيبي.

وذكرت مصادر اعلامية ومحلية متطابقة بان عناصر حوثية مسلحة بقيادة القيادي الحوثي المدعو "منصور الحمزي المعين" من قبل المليشيات مشرفا أمنيا في مديرية خمر قامت الثلاثاء الماضي باختطاف المواطن يحيى حزام القشيبي من قرية "الحيزي" ومن ثم اقتياده الى احد سجونها في ذات المديرية.



المصادر اوضحت بان الاسباب التي دفعت المليشيات لاختطاف المواطن القشيبي هي رفض الاخير الاستماع الى خطابات زعيم الجماعة الارهابية التي يلقيها عبر فضائية الجماعة قناة المسيرة.

واشارت المصادر بان المليشيات بقيادة القيادي الحمزي " اقتحمت ايضاً منذ أيام منزل العقيد "جميل خماش القشيبي" وتحويلة الى مقرا للجماعة.