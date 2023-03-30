القرعة تضع منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الأولى

الخميس 30 مارس - آذار 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-متابعات

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سحبت صباح اليوم الخميس في العاصمة التايلاندية بانكوك قرعة منافسات نهائيات كأس آسيا لناشئي كرة القدم حيث أوقعت القرعة منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات ( اليمن و تايلاند المضيف وماليزيا ولاوس ) والمجموعة الثانية تضم كوريا الجنوبية ، إيران ، أفغانستان ، قطر

والمجموعة الثالثة: طاجيكستان ، استراليا ، السعودية ، الصين فيما ضمت المجموعة الرابعة: اليابان ، الهند ، فيتنام ، أوزبكستان

وتقام منافسات البطولة خلال الفترة من 15 / يونيو وحتى 2 يوليو / 2023 في مدينتي بانكوك وتشونبوري.

و المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في النهائيات تتأهل لتمثيل قارة آسيا في كأس العالم للناشئين 2023 في بيرو.