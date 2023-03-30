القرعة تضع منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الأولى من موسكو.. إيران ترحب بمبادرات إنهاء الحرب في اليمن الأرصاد اليمني يتوقع هطول أمطار رعدية على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة عاصفة شمسية ستضرب الأرض غداً.. و”ناسا” تكشف مدى خطرها اليمنية توضح طبيعة رحلاتها الى القاهرة والوجهات الأخرى تطورات مقلقة.. حملة حوثية كبيرة تصل مدينة إب قادمة من صنعاء و20 منظمة حقوقية ومدنية تدعو المبعوثين الأممي والأمريكي إلى التحرك الفوري الأوقاف تعلن الشروط الجديدة لقرار استئناف اصدار تأشيرات العمرة والسماح بالسفر عبر السيارات الخاصة التعاون الخليجي يبلغ المبعوث الأممي موقفه الثابت بشأن حل الأزمة اليمنية ويتمسك بثلاث مرجعيات روسيا وايران تبحثان الأزمة اليمنية وجهود احلال السلام من هو خالد نجل رئيس الإمارات الذي تم تعيينه في منصب ولي للعهد؟
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول مزيد من الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات، محذراً من انخفاض مدى الرؤية الأفقية في المنحدرات الجبلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع هطول مزيد من الأمطار المتفاوتة الشدة والتي قد تصحبها العواصف الرعدية أحياناً في فترة ما بعد ظهر اليوم وذلك على مناطق مختلفة من محافظات شبوة، مأرب، البيضاء، الضالع، تعز، إب، ذمار، صنعاء، ريمة، المحويت، أبين، وحضرموت.
وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من سواحل محافظة الحديدة.
وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في إب 25 ملم، تعز- المطار : 17.1، ذمار : 16.0، تعز- الحوبان : 7.5، السدة-إب : 4.0، صنعاء : 3.2، عتق- المطار : 0.8ملم.
كما هطلت أمطار رعدية غزيرة على أجزاء من مناطق المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية .
وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية، والسائقين في المنحدرات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب أو الشابورة المائية.