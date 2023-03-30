عاصفة شمسية ستضرب الأرض غداً.. و”ناسا” تكشف مدى خطرها

الخميس 30 مارس - آذار 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الخميس، أن الأرض على موعد مع عاصفة شمسية غداً الجمعة، من شأنها أن تؤثر عاصفة شمسية ستضرب الأرض غداً، قد تؤثر على شبكات الطاقة والإنترنت والأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى تأثيرها على الرحلات الجوية.

– عاصفة شمسية ستضرب الأرض غداً

وفقاً لعلماء في وكالة “ناسا” فإن بقعة هائلة تفوق حجم الأرض 20 مرة، اخترقت الشمس، مطلقةً رياحاً شمسية تتحرك بسرعة كبيرة باتجاه كوكب الأرض.

وتقع البقعة الشمسية أو “الثقب الإكليلي” الجديد على خط استواء الشمس، ويطلق رياحاً شمسية تتجه نحو كوكب الأرض، تبلغ سرعتها 1.8 مليون ميل في الساعة.

وبحسب الصحيفة البريطانية، من المتوقع أن يشهد كوكبنا تأثير الرياح يوم الجمعة، إذ، ذكرت أن العلماء يراقبون الموقف عن كثب، لمعرفة ما إذا كانت الرياح ستؤثر على المجال المغناطيسي للأرض والأقمار الاصطناعية والتكنولوجيا.

– ما هي البقع الإكليلية

تم رصد البقعتين على سطح الشمس، من قبل المرصد الديناميكي للطاقة الشمسية التابع لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، والذي يدرس الشمس.

وبلغ حجم البقعة الأولى، التي تم رصدها في 23 مارس، 30 ضعف حجم الأرض، وأطلقت رياحاً شمسية تسببت في حدوث شفق قطبي مذهل في أقصى الجنوب حتى ولاية أريزونا.

وأوضحت “ناسا”: “أن البقع الشمسية عبارة عن مناطق مفتوحة مغناطيسياً، وهي أحد مصادر الرياح الشمسية عالية السرعة”.

والبقع عند رؤيتها في العديد من الأطوال الموجية للأشعة فوق البنفسجية الشديدة تبدو مظلمة، وفي بعض الأحيان، يمكن للرياح الشمسية أن تولد شفقاً قطبياً عند خطوط العرض العليا على الأرض.

وعلى الرغم من أن صورة البقع تبدو مثيرة للقلق في البداية، إلا أنها لا تشير إلى أن كوكب الأرض في خطر.

والبقع الإكليلية تعتبر سمة شائعة في الشمس، على الرغم من أنها تظهر في أماكن مختلفة، خاصةً بالقرب من القطبين، وبتكرار أكبر في أوقات مختلفة من دورة نشاط الشمس.



إنها مناطق أكثر برودة وأقل كثافة، وتكون أكثر شيوعاً بشكل عام عندما تكون الشمس في نقطة أقل نشاطاً في دورة مدتها 11 عاماً.

مدى خطورتها على الأرض

في العادة تكون البقع غير ضارة، لكنها في بعض الأحيان قد تعطل الاتصالات المرتبطة بالأقمار الاصطناعية، والإرسال اللاسلكي على ارتفاعات عالية.

وبهذا الخصوص، قال موقع “إنسايدر”، نقلاً عن الأستاذ المساعد لفيزياء الفضاء والمناخ في جامعة كوليدج لندن، دانييل فيرسشارين: “إن شكل هذه البقعة التاجية ليست مميزة بشكل خاص، لكن موقعها يجعلها مثيرة للغاية”.

وأضاف: “أتوقع بعض الرياح السريعة من هذه البقعة الإكليلية، أن تأتي إلى الأرض ليلة الجمعة إلى صباح السبت من هذا الأسبوع”.