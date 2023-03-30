اليمنية توضح طبيعة رحلاتها الى القاهرة والوجهات الأخرى

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أكدت شركة الخطوط الجوية اليمنية، استمرار رحلاتها الجوية من مطاري عدن وسيئون الدوليين إلى مطار القاهرة الدولي، والوجهات الأخرى بشكل طبيعي، ووفقا لجدول الرحلات اليومية المعتمدة.
وقالت الشركة، في بيانٍ نشرته على (فيسبوك)، إن الأمور تسير بصورة طبيعية فيما يخص إجراءات سفر المواطنين اليمنيين إلى القاهرة .. مشيرة أنها تقوم بإجراء روتيني في شهر رمضان المبارك الذي تنخفض فيه حركة المسافرين، ولذلك تم تعديل 12 رحلة جوية من عدن وسيئون إلى القاهرة.
وتابعت: "يتم العمل بنفس الآلية السابقة بخصوص التقارير الطبية ما عدا، المرافقين للوالدين بين الفئة العمرية (16 - 50 سنة)، فانه يتطلب حصولهم على تقارير طبية".
وأوضحت "أن اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، ودول الخليج، فانه يتطلب حصولهم على موافقة أمنية مسبقة أو تأشيرة دخول من البعثات المصرية بالخارج".