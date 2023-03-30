الأوقاف تعلن الشروط الجديدة لقرار استئناف اصدار تأشيرات العمرة والسماح بالسفر عبر السيارات الخاصة

الخميس 30 مارس - آذار 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-خاص

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اعلنت وزارة الأوقاف اليمنية قطاع الحج والعمرة، اليوم الخميس إستئناف إصدار تأشيرات العمرة والسماح باستخدام السيارات الخاصة ، وفق شروط.

وفي تعميم الى منشآت العمرة المعتمدة، فقد تقرر اعادة اصدار تأشيرات العمرة برا وجوا، بعدد 30 تأشيرة لكل منشأة في اليوم الواحد.

كم تضمن التعميم المرفق مع هذا الخبر ضوابط خاصة بالسماح بالسفر عبر السيارات الخاصة.

وقالت الوزارة: "في ضوء توجيهات معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة، وبعد انتفاء الأسباب، رفعت الوزارة ممثلة في قطاع الحج والعمرة، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن ، التعليق الذي اتخذته _ مؤقتًا_ بخصوص إيقاف عملية إصدار تأشيرات المعتمرين برًا وجوًا؛ للتخفيف على قدرة المنفذ الاستيعابية، وفقًا لتوصيات غرفة العمليات المشتركة التي شُكلت بين وزارتي الأوقاف والإرشاد والنقل، برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار بن الخضر الرباش والقائم بأعمال الهيئة العامة للنقل البري فارس شعفل، وعضوية كلً من المختصين في كلا الوزارتين".

وأكد وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار بن الخضر الرباش على أهمية استمرار تنسيق الجهود المشتركة بين كل الجهات والسلطات المعنية بالإشراف على منفذ الوديعة؛ كونه المنفذ الوحيد الرابط بين بلادنا والأشقاء في المملكة العربية السعودية ويمر عبره الآلاف من المسافرين والزوار والمعتمرين لا سيما في مواسم الذروة، مثنيًا على الجهود الكبيرة والمضاعفة التي بذلت خلال الأيام الماضية في المنفذين اليمني والسعودي.

وأوضح التعميم الذي أصدره قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد، بإنه تقرر إعادة إصدار التأشيرات للمعتمرين جوًا وبرًا وفق ضوابط محددة، وبعدد ( 30 ) تأشيرة لكل منشأة في اليوم الواحد، وذلك وفق شروط أهمها: أن لا تكون على المنشأة أي مخالفات في الفترة الماضية، واستكمال الرفع بجداول التفويج لكافة المعتمرين الحاصلين على تأشيرات سابقًا ولم يسافروا إلى الأراضي المقدسة حتى الآن، وأن يكون عدد المعتمرين الذين سافروا 50 % من عدد التأشيرات الصادرة للمنشأة، بالاضافة إلى موافاة القطاع بعقد النقل مع الشركات الناقلة المعتمدة، والرفع ببرامج الخدمات وعناوين السكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما أكد التعميم على السماح بالسفر عبر السيارات الخاصة وفق ضوابط أهمها: أن تكون وسيلة السفر من ( 7 ) مقاعد وما فوق، وألا يقل عدد المسافرين على متنها عن ( 5 ) معتمرين، وأن تكون موديل (٢٠١٠ فما فوق)، وأن تكون ملكيتها باسم المعتمر أو مفوضًا بقيادتها ومجددة من الجهة المعنية، ويمنع الانتقال عبر سيارات الأجرة العاملة في المنفذ، أن تكون قد خضعت للصيانة اللازمة وجاهزة للسفر للمسافات الطويلة، وأن تحمل كشف مختوم بختم المنشأة المفوج عبرها يوضح فيه بيانات السيارة وأسماء المعتمرين.