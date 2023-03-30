التعاون الخليجي يبلغ المبعوث الأممي موقفه الثابت بشأن حل الأزمة اليمنية ويتمسك بثلاث مرجعيات

الخميس 30 مارس - آذار 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 233

أكد أمين عام جلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، على دعم كافة الجهود الأممية لإنهاء الحرب في اليمن وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج، اليوم الخميس، في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وخلال اللقاء أكد الأمين العام "عزم مجلس التعاون على دعم كافة الجهود الأممية بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلم في اليمن الشقيق".

واستعرض البديوي "موقف مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم الشرعية في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية من خلال التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216".

وأشار الى "ما جاء في بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 43 (ديسمبر 2022م)، والذي جدد فيه قادة دول مجلس التعاون دعم الشرعية اليمنية متمثلة بمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة الدكتور رشاد العليمي، والكيانات المساندة للمجلس لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والحفاظ على وحدته وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه".

ولفت المسؤول الخليجي الى "جهود مجلس التعاون الداعمة في تجديد الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة وتقديم كافة أوجه الدعم في المجالات الإنسانية والإغاثية والاقتصادية والتنموية في اليمن"، حسب ما نشره موقع مجلس التعاون الخليجي.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد بحث في الرياض مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، والسفير السعودي، محمد آل جابر، تطورات الأوضاع في اليمن.