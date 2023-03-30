روسيا وايران تبحثان الأزمة اليمنية وجهود احلال السلام

الخميس 30 مارس - آذار 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الأوضاع في اليمن وجهود إنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من ثماني سنوات.

وأوضح عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي مشترك في موسكو، أنه ناقش مع نظيره الروسي الأوضاع في اليمن وعدد من الدول، مشيرا إلى أن بلاده ترحب بأي مبادرة لحل لإحلال السلام، كما ترحب بالمحادثات الجارية بهدف حل الأزمة في اليمن، في إشارة إلى المفاوضات بين السعودية والحوثيين.

وبيّن أن تعجيل العلاقات بين الرياض وطهران بعد الاتفاق الأخير يحتاج إلى بعض الوقت، موضحا أنه سيجتمع مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان قريبا.

واتفقت السعودية وإيران، في العاشر من الشهر الجاري، على استئناف العلاقات بعد سنوات من العداء الذي أسهم في تأجيج النزاعات في بلدان عدة، منها اليمن وسوريا.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد بحث في الرياض مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي والسفير السعودي، محمد آل جابر، تطورات الأوضاع في اليمن.