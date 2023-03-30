جولة جديدة للمبعوث الأممي على وقع تصعيد حوثي خطير

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بدأ المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الخميس، زيارة إلى الرياض، لبحث التطورات الأخيرة في اليمن على وقع التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في مختلف الجبهات.
وقال بيان لمكتب المبعوث، إنه زار الرياض والتقى بالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، والسفير السعودي لدى اليمن، وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وأوضح أن النقاشات ركزت على التطورات الأخيرة في اليمن، وضرورة دعم الحوار البنّاء بين الأطراف لخفض حدة التوتر وإحراز تقدم نحو عملية سياسية جامعة.
وتأتي زيارة المبعوث الأممي الى الرياض، تزامنا مع تصعيد عسكري حوثي مكثف في العديد من جبهات القتال، لاسيما في محافظات مأرب وتعز وشبوة وحجة، حيث تمكنت القوات المدعومة من الحكومة من اسقاط حوالي 5 طائرات مسيرة خلال الايام الماضية.