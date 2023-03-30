الكشف عن أعلى 5 لاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي.. ومفاجأة داخل اليونايتد

الخميس 30 مارس - آذار 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن أعلى 5 لاعبين أجرا في الـ"بريميرليغ"، وتصدر نجوم مانشستر سيتي القائمة.

إذ يحصل إيرلنغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، على أجر أسبوعي 402 ألف جنيه إسترليني ما يعادل (496 ألف دولار)، لكن عند احتساب المكافآت شبه المضمونة يصل أجره أسبوعيا إلى 865 ألف إسترليني.

وبالتالي في حال احتساب المكافآت سيتصدر هالاند قائمة أعلى اللاعبين أجرا، لكن بدون المكافآت يتصدر زميله البلجيكي كيفين دي بروين القائمة، والذي يحصل على أجر أسبوعي صافي يصل إلى 425 ألف إسترليني.

ويتقاضى ديفيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، نفس الأجر الصافي لهالاند بالحصول على 402 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، في المركز الرابع بتقاضيه 373 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وكانت المفاجأة في القائمة هي تواجد جادون سانشو، جناح مانشستر يونايتد، في القائمة والذي يتقاضى نفس الأجر الأسبوعي لصلاح.

ويعد الرباعي هالاند ودي بروين ودي خيا وصلاح من أبرز اللاعبين في فرقهم، لكن يعاني سانشو كثيرا للمشاركة في المباريات رفقة مانشستر يونايتد هذا الموسم.

ولا تضم القائمة أي لاعب من صفوف أرسنال متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، لكن من المتوقع تحسين عقود العديد من نجوم المدفعجية في حال توجوا باللقب الغائب منذ عام 2004.