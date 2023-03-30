مصر تشدد القيود على المرضى اليمنيين القادمين إلى أراضيها (وثيقة) لماذا تجاهل مرشد الثورة خامنئي الحديث عن "الشيطان الأكبر"؟! مليشيا الحوثي تواصل عمليات اختطاف الصحفيين والنشطاء في مناطق سيطرتها والشرعية تدين محمد صلاح في مرمى النيران.. أسطورة ليفربول يطالب برفع الحصانة عن "الفرعون" عام تاسع والحرب تراوح مكانها..ما بوادر انتهاء الحرب في اليمن؟.. تقرير وزارة الاتصالات تدشن خدمة "عدن نت" في محافظة جديدة الحكومة تعتمد مطار المخا أحد المطارات المُقرة لهبوط طيران الأمم المتحدة ابتعاث 42 دارسا من منتسبي الشرطة لتأهيل والدراسات العليا في كليات وأكاديميات عربية وإسلامية أمنية عدن تكشف تطورات جديدة في قضية مقتل التاجر العديني عاجل: رئيس الإمارات محمد بن زايد يعين شقيقه نائبا له ونجله وليا للعهد
أصدرت السلطات المصرية، إجراءات جديدة خاصة باليمنيين الواصلين إلى أراضيها، مشترطة حصول المرضى اليمنيين القادمين إليها على تقارير طبية موثقة من إحدى المستشفيات الحكومية المصرية.
جاء ذلك، في وثيقة صادرة عن إدارة الجوازات في شرطة ميناء القاهرة الجوي، وأكدت الخطوط الجوية اليمنية صحتها.
وأكدت السلطات المصرية، على “ضرورة حصول المسافرين اليمنيين- من الفئة العمرية (16-50) عاماً- على تأشيرات دخول مسبقة للأراضي المصرية. كما أكدت على ضرورة حصول اليمنيين القادمين لمصر من دول (أمريكا- الاتحاد الأوربي- دول مجلس التعاون الخليجي) على تأشيرات دخول مسبقة بموافقة أمنية للفئة العمرية (16-50) عاماً، إضافة إلى تقارير طبية موثقة من إحدى المستشفيات الحكومية المصرية بالنسبة للقادمين بغرض العلاج.
وبالنسبة للسماح بدخول المواطنين اليمنيين الواصلين إلى مصر من موانئ الوصول رفقه الوالدين المعفيين (فوق سن الخمسين) دون اشتراط حصولهم على تأشيرات دخول مسبقة، يتم الغاء الإعفاء المشار إليه وضرورة حصول كافة الرعايا اليمنيين القادمين للبلاد من الفئة العمرية (۱۶-5۰) عام، على تأشيرة دخول مسبقة”.
وأشارت الى “تفويض البعثات المصرية بالخارج بمنح تأشيرات دخول بدون موافقه أمنيه للمواطنين اليمنيين الراغبين في دخول البلاد بغرض العلاج شريطه التأكد من جديه ذلك”.
الجدير بالذكر، أن هذه الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية، تأتي بعد شهر من إجراءات مماثلة فرضتها دولة الأردن على اليمنيين القادمين إلى أراضيها بغرض العلاج، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم معاناه اليمنيين في الداخل في ظل تردي جودة الصحة وانهار المنظومة الصحية الحالية بفعل الصراع المستمر منذ ثمان سنوات.