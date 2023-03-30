الخميس 30 مارس - آذار 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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يتعرض النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، لانتقادات حادة في الفترة الأخيرة، بسبب تراجع مستواه وأرقامه مقارنة بمواسم سابقة.

وبالنظر إلى أرقام صلاح في الموسم الحالي (2022-2023) ومقارنتها بالمواسم السابقة، سيتبين أن هناك تراجعا بشكل عام ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يزال هناك 12 مباراة للفرعون المصري على نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ".

فقد سجل محمد صلاح 11 هدفا في الموسم الحالي "للبريميرليغ"، أي أقل بـ8 أهداف عن أسوأ مواسمه (2019-2020)، ولكنه أمامه فرصة لزيادة غلته من الأهداف.

ولكن إجمالي أهداف النجم المصري هذا الموسم هي 22 هدفا، أي أقل بفارق هدف واحد عن موسم (2019-2020)، وبالتالي فإن هذا الموسم ليس الأسوأ للنجم المصري لو نجح في تسجيل هدفين في 12 مباراة وهو أمر وارد بشدة.

وسجل محمد صلاح 8 أهداف في الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا، وهو ثاني أفضل رصيد تهديفي له في موسم واحد "للتشامبيونز ليغ" بالتساوي مع الموسم الماضي، الذي شهد تأهل "الريدز" للنهائي، وخلف موسم (2017-2018) الذي تأهل فيه كذلك للنهائي.

وطالب جون ألدريج مهاجم ليفربول خلال الفترة من 1987 إلى 1989، الألماني يورغن كلوب مدرب "ليفربول"، برفع الحصانة عن الدولي المصري.

وقال ألدريج في تصريحات لصحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية: "أحب محمد صلاح، ولكن يتوجب على كلوب أن يتوقف عن اعتباره لاعبا لا مساس به".

وواصل: "مو هو مو، ولكن يجب أن يتم سحبه من الفريق لو لم يلعب جيدا، وهذا لا يحدث على أرض الواقع".

وأتم: "لدينا في ليفربول 4 لاعبين يمكنهم اللعب في مركز المهاجم، وهم كودي جاكبو وروبيرتو فيرمينو وداروين نونيز وديوغو جوتا، وكلهم باستثناء البرازيلي تم اختبارهم في مركز الجناح الأيسر ولكن لم يلعبوا مطلقا على اليمين في مركز صلاح وهذا ليس بالأمر المنطقي".

وبدوره، تحدث خوزيه إنريكي مدافع ليفربول السابق، الذي دافع عن ألوان الحمر من 2011 إلى 2016، عن اختفاء تأثير صلاح في الموسم الحالي بشكل لا يمكن إنكاره.

وعلق إنريكي على تصريحات كريستين سوتون محلل قناة "بي تي سبورت" الإنجليزية ولاعب أرسنال السابق، عن صلاح بالتأكيد عليها، وهي تصريحات هاجمت الفرعون المصري بشدة.

وكان سوتون قد أكد تفوق بوكايو ساكا جناح أرسنال في الموسم الحالي على صلاح على الجانب الأيمن، قائلا: "ساكا يفوز في معركة اليمين، صلاح لا يمتلك نفس القوة في ليفربول هذا الموسم".

وعلق إنريكي: "أنا اتفق تماما بأن صلاح ليس في أفضل حالاته، لقد اختفى منذ نهاية 2021 وتحديدا منذ خسارته كأس أمم إفريقيا مع مصر ضد السنغال، لا ينكر ذلك إلا أعمى".

وشدد إنريكي على معاناة صلاح من مشكلة ذهنية، رغم مواصلته تسجيل الأهداف، ولكن ليس بالمستوى الموازي للسنوات السابقة.